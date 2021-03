CICLO DIRECTORAS: "LA CASA DE ARGÜELLO"

La función se realizará en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del Mes de la Mujer, integrando el Ciclo Directoras que se lleva adelante todos los miércoles del mes de marzo.

La Casa de Argüello , de Valentina Llorens es un documental autobiográfico que narra la historia familiar de cuatro generaciones de mujeres atravesadas por la última dictadura militar argentina. Apta para todo público y con una duración de 82 minutos.

Narra una historia que es parte de nuestra memoria, alumbrando el pasado para construir y transformar el futuro. Hay memorias que son silenciadas, inundadas por el dolor y desconsuelo, que no tienen que desaparecer. No es pasado, es algo que tiene que seguir viva. No hay que olvidar todo lo que vivieron las personas a través de la historia, conmemorarlas y tenerlas presente para que no pase NUNCA MÁS.

El espacio de la sala será reducido, por lo que si bien es con entrada gratuita se dejará ingresar por orden de llegada hasta agotar las capacidades de la misma. Todo respetando el distanciamiento y el protocolo correspondiente.

Para reservar el lugar las personas interesadas en asistir deberán llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/rwqUwCL5tX8qQ1Tt6

SINOPSIS

Los huesos de un desaparecido en la última dictadura militar Argentina son encontrados. Su restitución a la familia abre una herida. A través de cuatro generaciones de mujeres de la familia se abren nuevas capas, donde el dolor de lo vivido cobra una nueva forma: Nelly, su saga familiar y el dolor de haber perdido a dos de sus hijos; Fátima, el hecho de haber sido presa política; Valentina, (directora del documental), su nacimiento bajo rejas y el largo camino hasta reencontrar a su madre Fátima; Frida, hija de Valentina, es testigo del hecho que conmueve a la familia.