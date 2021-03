"EL GOBERNADOR BUSCA DEJARNOS UNA JUSTICIA PATRIARCAL"

En la presentación de su libro Victimas de la Justicia Patriarcal, la Senadora (MC) Sonia Escudero afirmo que la condena injusta de Santos clemente Vera la llevó a investigar a la Justicia de Salta. Escudero se pregunto hasta que punto los indices malos de desarrollo humano de las mujeres que tenemos en Salta pueden tener vinculación con las decisiones de los jueces, Para la elaboración del libro tomó indices como embarazo adolescente, mortalidad materna, violencia contra la mujer y femicidios.

"Vemos a jueces pre juiciosos y con estereotipos de genero dictando sentencia en contra de las mujeres, decisiones disciplinadoras en contra de las mujeres que se salen del estereotipo, es decir de mujeres que se salen del guion del Patriarcado que ha decidido como deben ser las mujeres y como deben ser los varones. En el fallo al aborto no punible se muestran con crudeza los estereotipos, se trata a las mujeres de mentirosas débiles y subordinadas. En el caso de los femicidios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que cuando el Estado falla en su obligación de investigar con la debida diligencia los crimenes contra mujeres esta cometiendo un Crimen de Estado. En los tres casos; Cintia Fernandez, Turistas Francesas y Lujan Peñalva y Yanina Ñues, encuentro Crimen de Estado una gran responsabilidad del Estado. Cuando el Estado actúa así esta mandando un mensaje negativo y poderoso de que la violencia de la mujer es tolerada por en el ámbito de la Justicia", comentó Escudero

Sobre la reforma de la constitución, la ex Senadora dijo "la reforma que propone el gobernador (Gustavo Saenz) busca blindar y dejarnos para el próximo cuarto de siglo una Justicia Patriarcal que causa enormes daños que se pueden medir en las mujeres de Salta y en los sectores vulnerables. Analizo que no solo son los jueces de la corte sino también jueces inferiores. Veo con indignación que jueces que aceptaron delitos y tergiversaron las investigaciones fueron vergonzosamente ascendidos, jueces que fallaron en contra de la Constitución y de los derechos de las mujeres no les paso nada. Hay que mirar al Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Esas dos Instituciones de Salta están presididas por la Corte por eso el poder judicial de Salta se ha convertido en una Corporación muy verticalizada. Las organizaciones civiles debieran estar en estos dos organismos para investigar y sancionar a jueces que no investigan. Mientras la política y los jueces se dan la mano cambiara el gobierno pero el poder por atrás es el mismo", añadió.