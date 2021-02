MÁS DE 900 INCUMPLIMIENTOS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA

La Policía de Salta realizó ayer más de 5.300 operativos preventivos de control. Infraccionó a 418 personas por no usar tapaboca y a más de 200 por circular fuera del horario establecido para el resguardo de la salud pública.

En el marco del Operativo de Seguridad Sanitaria que realiza la Policía de Salta en toda la provincia ayer se hicieron 5.364 procedimientos de control en la vía pública, comercios, locales gastronómicos y en barrios de las diferentes localidades.

Se detectaron más de 900 incumplimientos a la Ley 8.206. Se labraron infracciones por no usar tapaboca y por circular después de las 2 am. También se multó a particulares por realizar y por participar de reuniones masivas que no están permitidas. .

Hubo 11 detecciones y clausuras de fiestas clandestinas, la mayoría en Tartagal y Orán. También se labró infracción por incumplimiento de protocolo sanitario a 7 comercios, 3 fueron clausurados.

Cabe destacar que a 346 días de la emergencia sanitaria por la pandemia, la Policía realizó miles de procedimientos preventivos para el resguardo de la salud pública provincial. También concientiza en distintos sectores de la sociedad sobre la importancia vital de respetar las medidas preventivas sanitarias.