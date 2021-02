"ESTO ES UNA PESADILLA"

“Hola amigos queridos, estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia”, escribió el conductor de TN y eltrece al comienzo de un extenso texto.

En ese sentido precisó: “Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte, que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón, porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón”.