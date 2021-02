"CON ESTE NÚMERO DE CASOS NO CORRE RIESGO EL INICIO DE CLASES"

El Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada en diálogo con Todo Salta Noticias afirmó que si se sostienen los casos de contagio no corre peligro el inicio de clases pero que si corre riesgo el sistema de salud se limitaría la presencialidad. "Realizar los corsos hoy no sería factible", aviso Villada.

Con respecto a la elección de convencionales para reformar la constitución provincial, Villada dijo "convocamos a sesiones para habilitar la reforma constitucional para que el 4 de julio se elija a los convencionales constituyentes. Hemos querido conveniente acelerar el paso y que se trate en extraordinarias en el mes de febrero. La reforma constitucional no es urgente pero es un tema de una importancia grande.. Habilitamos la discusión sobre la duración de los mandatos es necesario limitar los mandatos que no haya posibilidad de reelecciones indefinidas. y debe producirse la alternancia. En el caso de concejales deben tener limitaciones en la posibilidad de ser reelectos pero los que duran dos años no aportan a la continuidad que requieren las políticas de estado en los municipios . Que vayan a cuatro años que puedan ser reelectos solo una vez", agregó.

Sobre el aumento de casos de Coronavirus Villada afirmo: "hemos señalado que es necesariamente debemos sostener las medidas de prevención el ascenso de casos se produjo porque mucha gente comenzó a relajarse y esto no debe ocurrir. Apelamos a extremar las medidas para que se puedan hacer todas las cosas pero con protocolo.

Sobre los carnavales dijo "es impensable sería una actitud irresponsable habilitar los carnavales. Realizar un curso donde van ciento de personas hoy no es factible".

Con respecto a la vuelta de público a las canchas, el ministro aseverò"no debe habilitarse la concurrencia de público en las canchas, al ingreso y egreso de ese conjunto de personas, El problema está en el ingreso y egreso de las personas, la policía ni los organizadores están en condiciones de garantizar que no se van a producir riesgos sanitarios".

Sobre el inicio de las clases, el funcionario informò "si se sostiene el número de casos no se pone el riesgo el comienzo de clases ahora si adquiere una magnitud y pone en riesgo el sistema de salud se limitaría la presencialidad. Los chicos tienen que volver a las aulas porque hay chicos tienen problemas con la socialización".

Villada dijo que los boliches se reconvirtieron "los boliches han vuelto transformados se han reconvertido en formato de confiterías lo que no vuelve la fotografía de 200 personas bailando, compartiendo vasos algo que no podemos hacer. Una persona que esté contagiada genera un brote de contagio. Hasta que generemos la inmunidad colectiva", dijo.

Sobre la vacunación a los docentes, Villada afirmó "dentro del cronograma del gobierno está previsto la vacunación al sector de la educación como está previsto que se vacune al personal de salud, de seguridad. El problema es que no llega la cantidad de vacuna, necesitamos un volumen de vacunas para avanzar en otros sectores".

Por último dijo "hablar de rebrote son especulaciones temerarias, al hablar de rebrote no sabemos pero si podemos decir que hicimos muchas cosas como equipar la salud, equipos de rayos, oxígeno, transformamos los hospitales. Tenemos un sistema de salud en mejores condiciones y el personal tiene experiencia porque aprendió de lo vivido".