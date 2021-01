EL MUNICIPIO ORDENÓ LA PARALIZACIÓN PREVENTIVA DE REFORMAS 

Desde la Municipalidad de Salta se ordenó la paralización preventiva a las reformas iniciadas en la casa de calle Caseros y Lamadrid, donada al Opus Dei, y se comunicó al área competente de Provincia, para que se hagan las actuaciones correspondientes.

En tanto, se constató, que la casa de los años 50, de arquitectura neocolonial, se encuentra con planos aprobados de Proyecto y Remodelación. En relación a la demolición que se lleva a cabo, se trata únicamente de la desmantelación de un sector del tejado, a fin de levantar una segunda planta.

La casa no se encuentra catalogada como bien patrimonial en ninguna de sus categorías: contextual, arquitectónica o monumental. Es decir no tiene ningún tipo de protección del patrimonio. No obstante, el municipio exigió que se mantenga el uso para el cual fue donado y exigió respetar la normativa vigente.

La Ley 7418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta, establece que los encargados de incorporar bienes patrimoniales al Registro en toda la provincia es la Copaus (Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta) como así también velar por su protección.

Así mismo establece que la finalidad es preservar y proteger los bienes Patrimoniales en el ámbito de toda la provincia de Salta, no solamente en el área Protegida de la Ciudad.