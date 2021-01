LA PALABRA DE DALMA MARADONA Y EL ESCANDALO CON SUS TIAS

Al parecer, la paz y la tranquilidad no llegan todavía a la vida de Dalma Maradona. Al dolor por la pérdida de su padre el pasado 25 de noviembre, se le suman todos los frentes de batalla que tiene abiertos con el entorno familiar y los medios de comunicación.

En esta oportunidad, se enfrentó con Luis Ventura, quien había asegurado en Informados de todo, por América, que una de las hermanas del Diez, específicamente Claudia Maradona, tenía prohibida la entrada al cementerio de Bella Vista. Según detalló el periodista, la hija menor de don Diego y doña Tota llegó al lugar y los encargados de la seguridad le negaron la entrada por no aparecer en la lista. “Quiso ingresar para llevarle flores a su hermano. Hubo que llamar y después esperar a que finalmente respondiera Giannina, quien habilitó el paso”, relató.

Tras estas declaraciones, la hija de Claudia Villafañe no tardó en dar su respuesta. A través de su cuenta de Twitter, fijó su postura. “Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy”. Y agregó: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”, finalizó furiosa.

Cuando una seguidora le consultó quién es la persona que autoriza los ingresos, la hermana de Gianinna fue contundente: “En realidad pueden entrar solo los familiares por decisión de todos sus hijos y hermanos/as porque lamentablemente fue una persona con cámaras de televisión a la puerta!”, expresó. Por otro lado, cuando otra persona le dijo que el periodista de América era “un soldado de Morla”, ella respondió: “Habla que se reunió con mi papá como si fueran amigos ... SI YO TE DIJERA COMO LE DECÍA MI PAPÁ A ÉL !”. Y agregó: “Y la mitad de las cosas ni la veo pero es DESGASTANTE TANTA MENTIRA Y TANTO ODIO GRATUITO”.

Cabe aclarar que el Parque Jardín Bella Vista tiene una custodia policial las 24 horas desde que los restos del Diez descansan allí, ya que mucha gente se acercó. En sus indicaciones para llegar hasta el Google Maps aclara que se trata de un lugar sagrado. En el plano electrónico se identifica como “Cementerio donde descansa D10S”. También está en italiano con una referencia que indica “Tomba di Diego Armando Maradona”. Son unos 45 kilómetros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yendo por el Acceso Oeste y luego por el Camino del Buen Ayre. A unos 800 metros de allí, el complejo de canchas de fútbol llamado La Mano de Dios es una entrada a un lugar que empezó a transformarse en tierra santa.

Esta no es la primera vez que Dalma sale a responder por esa red social. Hace tan solo días, salió furiosa a responderle a Rocío Oliva, quien había asegurado que su padre no fue a su casamiento porque no invitó a sus hermanas. “No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”, había escrito el pasado 4 de enero.