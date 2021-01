CHILE COMIENZA A DEBARTIR LA LEY DEL ABORTO

Es respaldada por organizaciones feministas, pero no por el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto habilita a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

A menos de dos semanas de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina, Chile comenzará a tratar este miércoles una iniciativa similar.

El proyecto despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación y comenzará a discutirse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados del país trasandino. La iniciativa recibió el rechazo del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

“La marea verde avanza y a las 15 de este miércoles (misma hora en la Argentina) iniciamos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género la discusión del proyecto que despenaliza el aborto, porque #NoBastanTresCausales vamos por el #AbortoLegalya ! #Aborto Legal 2021″, escribió en su cuenta de Twitter la diputada del partido Revolución Democrática y presidenta de dicha comisión legislativa, Maite Orsini Pascal.

Y agregó: “Me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas; junto a ellas y a las parlamentarias promocionantes de este proyecto”.

La legisladora se mostró confiada en que el proyecto llegue a ser tratado en el recinto. “Esperamos despacharlo (en comisión) lo antes posible a la Sala de la Cámara” de Diputados, indicó.

El rechazo de Sebastián Piñera

La iniciativa tiene el apoyo de distintas organizaciones feministas, como Corporación Humanas. “Esta discusión debe darse de cara a la ciudadanía, que demanda cambios constitucionales y legales en materia de derechos de las mujeres y las niñas”, dijo la abogada de la organización, Camila Maturana.

Sin embargo, el gobierno ya anunció que no respaldará el proyecto. ”El presidente Piñera ha sido muy claro que este Gobierno no está a favor del aborto sin causales. Esa es una discusión que el parlamento puede dar, la va a dar ahí mismo en el Congreso, pero no estamos por la aprobación del aborto sin causales”, dijo el vocero del Palacio de La Moneda, Jaime Bellolio