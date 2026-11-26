El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Salta y Jujuy, con vigencia desde las 12 hasta las 00 horas.

En Salta, el aviso comprende la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. En tanto, para Jujuy alcanza a las zonas de Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Según el organismo nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

