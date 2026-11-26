En el marco de la campaña provincial de “Puesta al Día de Vacunas", que se desarrollará hasta el 7 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública programó una serie de actividades extramuros en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y completar los esquemas de vacunación.

La iniciativa está destinada a la población en todas las etapas de la vida, con énfasis en la recuperación de dosis pendientes en población pediátrica y personas gestantes.

Además de las actividades programadas, los equipos sanitarios realizarán operativos de vacunación casa por casa, en centros comerciales y otros espacios de concurrencia comunitaria. También se continuará con la atención en los vacunatorios de hospitales y centros de salud.

Desde la cartera sanitaria se recuerda a la población concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de contar con él, el carnet de vacunación, a fin de verificar los esquemas y registrar las dosis aplicadas.

Cronograma de actividades extramuros en la ciudad de Salta

Jueves 26 de noviembre

• Colegio CODESA.

• Plaza de villa Costanera.

• Iglesia Santa Cruz, en Villa Soledad.

• Anfiteatro del Parque San Martín, de 14 a 19 horas.

• Plaza Latinoamericana, de Villa Luján, en horario matutino.

• Centro Vecinal de barrio La Loma.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Solidaridad, en horario matutino.

• Comisaría Nº 16, de barrio Grand Bourg.

Viernes 27 de noviembre

• Colegio El Huerto.

• Colegio Américo Vespucio.

• Escuela Bélgica.

• Centro de Primera Infancia Juan Galo Lavalle, en horario matutino.

• Centro Integral del Adulto Mayor (CIRCAM), en horario matutino.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad.

• Complejo Arenales.

• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.

Sábado 28 de noviembre

• Plaza Güemes, en horario matutino.

• Domingo 29 de noviembre

• Feria de Palermo.

Lunes 30 de noviembre

• Unión Tranviarios Automotor (UTA), en horario matutino y vespertino.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

Martes 1 de diciembre

• Destacamento policial de barrio El Pilar, de 9 a 12 horas.

• Centro Vecinal de barrio El Pilar, de 13 a 16 horas.

• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.

• Hospital de Mascotas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Centro de Jubilados de barrio La Loma, en horario vespertino.

• Mercado Cofruthos.

Miércoles 2 de diciembre

• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.

• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• CIC de barrio Limache.

• Destacamento policial de barrio Limache.

Jueves 3 de diciembre

• Escuela Pelletier.

• Escuela Arenales.

• CENESA Salta, en horario matutino y vespertino.

• Destacamento policial de barrio El Tribuno, de 9 a 12 horas.

• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.

• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.

• Plaza de Villa Costanera.

• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

Viernes 4 de diciembre

• Plaza Alvarado.

• Natatorio Eva Perón.

• Escuela Técnica ENET N.º 2, en horario matutino y vespertino.

• Supermercado Chango Más, ubicado en avenida Paraguay.

• Centro Vecinal Miguel Aráoz.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.

• CIC de barrio Limache.

• Destacamento policial de barrio Limache.

Sábado 5 de diciembre

• Plaza de barrio El Huaico, de 9 a 12 horas.

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.

Domingo 6 de diciembre

• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.

• Feria UPCN.

• Feria de Palermo.

Lunes 7 de diciembre

• Club de Leones, en horario matutino.

• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.