Cronograma de actividades de la campaña “Puesta al Día de Vacunas" en la capital
En el marco de la campaña provincial de “Puesta al Día de Vacunas", que se desarrollará hasta el 7 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública programó una serie de actividades extramuros en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y completar los esquemas de vacunación.
La iniciativa está destinada a la población en todas las etapas de la vida, con énfasis en la recuperación de dosis pendientes en población pediátrica y personas gestantes.
Además de las actividades programadas, los equipos sanitarios realizarán operativos de vacunación casa por casa, en centros comerciales y otros espacios de concurrencia comunitaria. También se continuará con la atención en los vacunatorios de hospitales y centros de salud.
Desde la cartera sanitaria se recuerda a la población concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de contar con él, el carnet de vacunación, a fin de verificar los esquemas y registrar las dosis aplicadas.
Cronograma de actividades extramuros en la ciudad de Salta
Jueves 26 de noviembre
• Colegio CODESA.
• Plaza de villa Costanera.
• Iglesia Santa Cruz, en Villa Soledad.
• Anfiteatro del Parque San Martín, de 14 a 19 horas.
• Plaza Latinoamericana, de Villa Luján, en horario matutino.
• Centro Vecinal de barrio La Loma.
• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.
• Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Solidaridad, en horario matutino.
• Comisaría Nº 16, de barrio Grand Bourg.
Viernes 27 de noviembre
• Colegio El Huerto.
• Colegio Américo Vespucio.
• Escuela Bélgica.
• Centro de Primera Infancia Juan Galo Lavalle, en horario matutino.
• Centro Integral del Adulto Mayor (CIRCAM), en horario matutino.
• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.
• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.
• Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Ciudad.
• Complejo Arenales.
• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.
Sábado 28 de noviembre
• Plaza Güemes, en horario matutino.
• Domingo 29 de noviembre
• Feria de Palermo.
Lunes 30 de noviembre
• Unión Tranviarios Automotor (UTA), en horario matutino y vespertino.
• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.
Martes 1 de diciembre
• Destacamento policial de barrio El Pilar, de 9 a 12 horas.
• Centro Vecinal de barrio El Pilar, de 13 a 16 horas.
• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.
• Hospital de Mascotas.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
• Centro de Jubilados de barrio La Loma, en horario vespertino.
• Mercado Cofruthos.
Miércoles 2 de diciembre
• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.
• Banco Macro de barrio Ciudad del Milagro, de 9 a 12 horas.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.
• CIC de barrio Limache.
• Destacamento policial de barrio Limache.
Jueves 3 de diciembre
• Escuela Pelletier.
• Escuela Arenales.
• CENESA Salta, en horario matutino y vespertino.
• Destacamento policial de barrio El Tribuno, de 9 a 12 horas.
• Centro Vecinal de barrio 20 de Febrero, de 10 a 12 horas.
• Escuela Superior José Lo Giudice, de 9 a 12 horas.
• Plaza de Villa Costanera.
• Parque San Martín, de 9 a 13 horas.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.
Viernes 4 de diciembre
• Plaza Alvarado.
• Natatorio Eva Perón.
• Escuela Técnica ENET N.º 2, en horario matutino y vespertino.
• Supermercado Chango Más, ubicado en avenida Paraguay.
• Centro Vecinal Miguel Aráoz.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
• Puesto móvil en Parque Belgrano, en la intersección de las avenidas Jaime Durán y Lazarovich, de 9 a 12 horas.
• CIC de barrio Limache.
• Destacamento policial de barrio Limache.
Sábado 5 de diciembre
• Plaza de barrio El Huaico, de 9 a 12 horas.
• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
Domingo 6 de diciembre
• Plaza Ejército Argentino, de 9 a 12 horas.
• Feria UPCN.
• Feria de Palermo.
Lunes 7 de diciembre
• Club de Leones, en horario matutino.
• Nuevo Mercado San Miguel, ubicado en calle 20 de Febrero.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación