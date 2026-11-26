El Ministerio de Salud Pública realizará una jornada de promoción de la salud sexual en el CIC de Barrio Solidaridad, donde se colocarán implantes subdérmicos como método anticonceptivo de larga duración, adquiridos con fondos provinciales.

La actividad se desarrollará este jueves 26 de noviembre, de 8.30 a 12.30, en Mza 414 entre Av. Fortín y Juan Manuel Cedolini, en la ciudad de Salta, y está destinada a mujeres de entre 14 y 21 años.

La iniciativa tiene como objetivo promover la sexualidad responsable y prevenir embarazos no intencionales, facilitando el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces.

Las interesadas en acceder a este método deberán inscribirse previamente a través del correo electrónico http://[email protected]

La campaña estará a cargo del equipo de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social.

Asimismo, se informó que en diciembre se realizaran operativos en Pichanal y en Apolinario Saravia.

Sobre el implante subdérmico

El implante subdérmico es un método anticonceptivo de larga duración que consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel del brazo.

Este dispositivo libera de manera continua una hormona (progestágeno) que inhibe la ovulación. Una vez colocado, brinda protección durante un período de entre tres y cinco años, según el tipo de implante.

Puede ser utilizado por la mayoría de las personas, incluso por aquellas que no pueden tomar estrógenos o que se encuentran en período de lactancia. Además, puede retirarse en cualquier momento mediante consulta en un servicio de salud.

Es importante tener en cuenta que el implante no protege contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ni otras infecciones de transmisión sexual, por lo que se recomienda complementar su uso con preservativo.