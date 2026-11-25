El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer en busca de visibilizar, prevenir y erradicar esta problemática.

El movimiento feminista latinoamericano convocó a esta fecha en 1981 en conmemoración del emblemático asesinato en 1960 en República Dominicana de las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa.

La violencia contra las mujeres es el acto discriminatorio por su género y se manifiesta por acción u omisión de distintas maneras: física, sexual, psicológica, cultural, política y económica.

En nuestro país contamos con una serie de políticas públicas en favor del cuidado de la vida digna de mujeres, niñas y adolescentes tales como la "Ley de Protección Integral a las Mujeres" (LEY 27.533), Línea 144, única línea de teléfono de alcance federal abocada a la atención, contención y asesoramiento integral de las personas en situación de violencia por motivos de género, "Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado" (LEY 27.499), entre otras.