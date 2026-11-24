Con una grilla integrada exclusivamente por talento local, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo “La Linda Fest” en el predio de la Rural Salteña. El encuentro promete una jornada a pura música y recreación, consolidándose como una nueva vidriera para los artistas de la provincia.

Como antesala, la Municipalidad de Salta otorgó al festival la Declaración de Interés Turístico y Cultural. La distinción fue entregada formalmente por la secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, Agustina Agolio, durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Ex Palúdica junto a los organizadores.

La presentación contó con la presencia de destacados referentes de la escena musical local que formarán parte de la cartelera, entre ellos los integrantes de Ahyre, Willy Campero y Canto del Alma, junto a otros músicos salteños que celebraron el respaldo institucional a esta iniciativa.

El escenario de la Rural Salteña reunirá a una variada selección de géneros y referentes de la música local:

Ahyre

Ricky Maravilla

Canto del Alma

Willy Campero

Guitarreros

Pitín Salazar

Chiretes

DJ Trekoo

Y muchos artistas más.

Uno de los principales diferenciales de “La Linda Fest” es su horario de desarrollo. A diferencia de los festivales tradicionales que se extienden hasta la madrugada, la jornada comenzará temprano, a partir de las 17:00 horas, ofreciendo una alternativa accesible y diseñada especialmente para que puedan disfrutar vecinos y turistas de todas las edades.

Quienes deseen adquirir sus entradas de manera anticipada pueden hacerlo a través de la plataforma digital AbraTickets ingresando al siguiente enlace: https://app.abratickets.com/e/la-linda-fest/la-linda-fest.

Con el acompañamiento a este tipo de propuestas, la Municipalidad de Salta reafirma su compromiso de fortalecer la agenda cultural de la capital, visibilizar a los artistas salteños y promover eventos que dinamicen el turismo y la economía local.