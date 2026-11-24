La Municipalidad realizará este viernes 27 una nueva jornada de >La Muni Animal>, actividad que tiene como objetivo promover la tenencia responsable de animales de compañía. Será de 17 a 20 hs, en el parque San Martín (Mendoza y Santa Fe).

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, expresó que “durante la jornada habrá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita, peluquería canina sanitaria, consultas de adiestramiento y asesoramiento en derecho animal”.

“Además, llevaremos perros cachorros, jóvenes y adultos que buscan una familia y una segunda oportunidad”, remarcó el funcionario quien explicó que “los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio”. Actualmente, 50 perros se encuentran en condiciones de ser adoptados.

La propuesta contará también con un stand solidario para proteccionistas y activistas, destinado a recaudar fondos para sus propios rescates, y un espacio de empresas colaboradoras, relacionadas con el bienestar animal.