El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, llevó adelante controles preventivos en distintos corredores viales de la provincia, en el marco del Plan de Integración y Seguridad Interprovincial del NOA y NEA, que se desarrolló durante tres días con la participación de fuerzas de seguridad de distintas provincias y Gendarmería Nacional.

El dispositivo contó con la intervención de distintas áreas de la Policía de Salta, entre ellas Drogas Peligrosas, Seguridad Vial, Investigaciones y Ciberseguridad, con puestos de control en rutas nacionales y provinciales. Las acciones fueron desplegadas en sectores de: El Quebrachal, Río La Pava, Juana Azurduy, Antilla, El Tala, San Antonio de los Cobres, Río del Valle y Olleros, entre otros puntos estratégicos de la provincia.

Como resultado: se identificaron 8888 personas y se fiscalizaron 9554 vehículos. Además, se realizaron ocho procedimientos por tenencia de estupefacientes, con el secuestro de marihuana. Además, se registró una persona detenida por la comisión de delitos y se detectaron cuatro personas con pedido de captura vigente, que fueron puestas a disposición de la Justicia.

En materia de seguridad vial, se detectaron 506 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se secuestraron tres vehículos. También se registraron tres infracciones al Código Aduanero.

El operativo permitió consolidar el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de la región, mediante el intercambio de información, la cooperación y la presencia preventiva en corredores estratégicos.

En tanto, las autoridades ratificaron el compromiso de continuar desarrollando acciones coordinadas, entendiendo que la seguridad no reconoce límites jurisdiccionales y requiere respuestas conjuntas para proteger a la ciudadanía.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación