El auxiliar fiscal Alejandro Campoccia, por expresa disposición del fiscal penal 4 del distrito Centro, Facundo Ruiz de los Llanos, llevó adelante la investigación por la sustracción de joyas y relojes de una vivienda del barrio privado La Lucinda, en la ciudad de Salta, que derivó en un allanamiento urgente, la recuperación de gran parte de los bienes y la posterior formalización de cargos contra una mujer.

La intervención se desarrolló el jueves 19 de noviembre, cuando la Fiscalía Penal 4 recibió una denuncia por la desaparición de objetos de valor e impulsó de inmediato las diligencias necesarias para procurar su recuperación.

Ante la urgencia del caso, el auxiliar fiscal Campoccia, por disposición del fiscal Ruiz de los Llanos, gestionó una autorización judicial de allanamiento mediante comunicación telefónica con el juez de Garantías Germán Pastrana, quien hizo lugar a la solicitud.

Esta modalidad, contemplada en el nuevo Código Procesal Penal de Salta, permitió agilizar el procedimiento, con el correspondiente control judicial y pleno respeto de las garantías del debido proceso.

La damnificada había denunciado la desaparición de joyas y relojes guardados en el vestidor de su vivienda, valuados en un total de 16.560 dólares.

Según su declaración, había advertido faltantes durante las semanas anteriores y señaló como sospechosa a una mujer que realizaba tareas domésticas en su domicilio desde agosto y tenía acceso habitual a los ambientes donde se encontraban las pertenencias.

La Fiscalía Penal 4 fundamentó la urgencia del allanamiento en el elevado valor económico y las pequeñas dimensiones de los objetos, circunstancias que facilitaban su ocultamiento, traslado o comercialización y podían comprometer su recuperación si la medida se demoraba.

Con la autorización judicial obtenida, personal de la División Investigaciones Este realizó el allanamiento en una vivienda de barrio Santa Ana II.

Durante el procedimiento se recuperó más de la mitad de las joyas denunciadas como sustraídas, que fueron reconocidas por la damnificada. También se incautó un sello profesional, cuya posible vinculación con los hechos deberá determinarse.

Según informó el auxiliar fiscal Campoccia, la gestión de la medida y la recuperación de los bienes se concretaron en menos de cuatro horas desde la denuncia.

Posteriormente, se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que a la mujer investigada se le atribuyó provisionalmente el delito de hurto calificado por el uso de llave verdadera, previsto en el artículo 163, inciso 3, del Código Penal.