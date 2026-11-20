Con vigencia para mañana sábado, desde las 00 hasta las 06, el Servicio Meteorológico informa una alerta amarilla para Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, yungas de Iruya, de Orán, de Santa Victoria y Rivadavia.



El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

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