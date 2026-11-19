El municipio lleva adelante trabajos de limpieza y reacondicionamiento en un tramo de aproximadamente 2.000 metros lineales del río Ancho, con el objetivo de optimizar el drenaje y prevenir inconvenientes ante las abundantes lluvias que podría provocar el fenómeno de El Niño.

Las intervenciones consisten en el retiro de fragmentos de estructuras rotas del canal y la extracción de sedimentos acumulados en distintos puntos que fueron previamente identificados.

El operativo se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Salta y la Municipalidad de Cerrillos, con el aporte de maquinaria y equipos de ambas jurisdicciones para agilizar las intervenciones. Cabe destacar que el río Ancho divide ambas ciudades.

Estas acciones beneficiarán directamente a vecinos de los barrios Santa Ana 1 y Leandro Alem, al contribuir a mejorar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad a las familias de la zona.

De esta manera, ambos municipios coordinan esfuerzos y recursos para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura hídrica y prevenir posibles anegamientos.