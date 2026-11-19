La Municipalidad realizará un nuevo operativo de descacharrado. En este caso será en los barrios Lamadrid y Miguel Ortiz. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. Hasta la fecha se llevan retiradas más de 300 toneladas.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “en esta ocasión, será en Lamadrid y Miguel Ortíz; y nuevamente retiraremos todo tipo de elementos en desuso que puedan acumular agua, ya que esto favorece la conformación de criaderos del mosquito vector del Dengue”.

“La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército”, remarcó el funcionario.

Es importante recordar que, ante el aumento de las temperaturas y la llegada de las lluvias, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Prevención ante el Superniño

En un contexto de pronósticos que advierten sobre posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno climático conocido como Superniño, estas acciones cobran especial importancia. Retirar recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua permite reducir los potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y contribuir a la prevención sanitaria ante las precipitaciones.