Con la participación de más de 300 personas, finalizó la Semana de la Tradición, una propuesta que reunió a niños, jóvenes y adultos en torno al folklore, a través de una agenda que combinó instancias de formación, reflexión histórica y expresión artística.

Durante las jornadas, la Sala Mecano de la Casa de la Cultura fue escenario de distintos conversatorios, entre ellos «Investigación e identidad escénica» y «Documentos históricos y proyección escénica». Los encuentros contaron con la participación de referentes y parejas de danza con amplia trayectoria en certámenes nacionales, además de autoridades y docentes del Ballet Folklórico de la Provincia, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre el estudio de la danza, la importancia de las fuentes históricas y el acompañamiento a las nuevas generaciones de bailarines.

Por otra parte, el Museo Güemes, emblemática casa donde creció el héroe nacional, recibió dos propuestas que convocaron al público: «Literatura, historia y danzas tradicionales para niños», junto a Fabio Pérez Paz, y «Tradiciones, usos y costumbres de nuestra tierra», con Jorge Gianella. En ambas actividades participaron bailarines del Ballet Folklórico de la Provincia, que encontraron en la danza una herramienta de acercamiento e interacción con los asistentes, integrando el relato histórico y las expresiones tradicionales.

La programación también incluyó una muestra de cuadros alusivos a obras emblemáticas del Ballet Folklórico, instalada en el hall de la Casa de la Cultura. La inauguración de la exposición contó con una presentación de la Orquesta Infanto Juvenil de la Provincia, bajo la dirección general de la maestra Carolina Pineda y la dirección invitada de la maestra Yeny Delgado. El acto sumó además la participación del elenco oficial del Ballet Folklórico, en un encuentro que integró distintas expresiones artísticas.

El cierre de la Semana de la Tradición estuvo a cargo de Emanuel Ayala, Revelación Cosquín 2025, quien ofreció un espectáculo que emocionó al público y puso el broche final a las actividades con música y expresión folklórica.

Desde el Ballet Folklórico de la Provincia destacaron la participación y el acompañamiento del público durante toda la semana, y agradecieron especialmente a los disertantes, artistas y bailarines que formaron parte de la propuesta. La iniciativa reafirmó el compromiso con la formación, la difusión y el fortalecimiento de las tradiciones populares, promoviendo espacios de encuentro entre distintas generaciones y poniendo en valor el patrimonio cultural.