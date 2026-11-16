El Gobierno provincial oficializó a través del decreto 762 la convocatoria a elecciones generales para el domingo 16 de mayo de 2027. En esa jornada se renovarán, por un período de cuatro años, los cargos de gobernador, vicegobernador, además de legisladores provinciales y autoridades municipales, mediante el sistema de boleta única electrónica.

La convocatoria se enmarca en el artículo 2 de la ley 8463 que establece que el llamado a comicios generales debe realizarse a través del Poder Ejecutivo con una antelación no menor a los seis meses respecto de la fecha de los comicios, a fin de garantizar la correcta organización del proceso electoral.

Además de la fórmula gubernamental, los salteños elegirán representantes para ambas Cámaras legislativas (11 senadores y 30 diputados), 60 intendentes y 222 concejales municipales:

•Senadores: se elegirán en los departamentos Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria.

•Diputados: se elegirán en los departamentos Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria.

•Autoridades municipales: se elegirán intendentes y concejales en los 60 municipios de la provincia.

•Convencionales constituyentes: en Rivadavia Banda Sur (departamento Rivadavia) se votarán también convencionales constituyentes municipales para la redacción de su nueva Carta Orgánica.

El decreto fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.