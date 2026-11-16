El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los costos de abastecimiento del sistema eléctrico que tendrá impacto en las tarifas que pagan los usuarios de Salta. Los nuevos valores fueron establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución N.º 305/2026 y corresponden al período noviembre de 2026 a enero de 2027.

Entre octubre y noviembre, el precio del transporte de energía eléctrica registró un incremento del 14,97 %, mientras que el precio de referencia de la potencia aumentó un 2,01 %. Se trata de componentes del costo de abastecimiento que son definidos por el Estado nacional y que se trasladan a las tarifas del servicio eléctrico.

Estos conceptos forman parte de los costos que integran la tarifa eléctrica, junto con otros componentes vinculados con la distribución del servicio. Por lo tanto, las actualizaciones dispuestas por la Nación inciden en el monto que finalmente abonan los usuarios.

El impacto de esta actualización se verá reflejado en las facturas correspondientes al consumo de noviembre, que los usuarios recibirán durante los primeros días de diciembre. Aunque los nuevos valores ya se encuentran vigentes, será en esa próxima facturación cuando podrán observar su incidencia.