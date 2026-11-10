Salta comenzó con las celebraciones por el Día de la Tradición

La explanada del Cabildo se transformó en un gran escenario al aire libre, donde la música y la danza fueron protagonistas de una mañana dedicada a celebrar el Día de la Tradición. En el marco de esta fecha tan significativa, la Municipalidad de Salta acompañó una jornada que reunió a vecinos y turistas para compartir y disfrutar de las expresiones de nuestra cultura popular.

La Banda Municipal “25 de Mayo” y el grupo folclórico Los Ceibales le pusieron ritmo al encuentro con sus interpretaciones, mientras que los alumnos de la Escuela de Danzas de Belén Jaramillo y Nativos Dance Company presentaron distintos cuadros coreográficos. También participaron bailarines de la Peña Balderrama, que se sumaron con su talento y entusiasmo.

El coordinador de la Agencia de Cultura Activa, Gonzalo Corral, destacó la participación de artistas y academias locales: «Arrancamos un día muy especial con la Banda 25 de Mayo y diferentes academias que nos acompañaron. También tenemos el lujo de escuchar a Los Ceibales, gracias al trabajo y la colaboración del Boliche Balderrama».

Asimismo, puso en valor el trabajo cultural que se desarrolla durante todo el año en distintos sectores de la ciudad. «Desde la Municipalidad tenemos más de 45 talleres artísticos en diferentes CIC y centros vecinales, que van desde guitarra, ukelele y canto hasta danza folclórica. Buscamos no solamente preservar nuestra tradición y cultura, sino también generar espacios de contención, donde los vecinos puedan compartir y sentirse bien», expresó.

Además, recordó que las propuestas son abiertas y gratuitas e invitó a consultar la oferta disponible en las páginas oficiales del municipio y de Cultura.

La jornada también fue disfrutada por turistas que llegaron desde distintos puntos del país y aprovecharon su estadía para conocer las tradiciones salteñas. Una visitante de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, expresó su entusiasmo: «Me encantó el show, me encantó la Catedral. Todo es hermoso acá».

Por su parte, un grupo de amigos de Buenos Aires, que visitó Salta para participar de una competencia folclórica se sumó al festejo y hasta compartió algunos pasos de baile. «Estamos escuchando la música, disfrutando. Muy linda la ciudad, muy linda la gente. La estamos pasando bárbaro», destacaron.

Zambas, chacareras y danzas tradicionales llenaron de música y danza la explanada, con artistas de distintas generaciones que compartieron su pasión por el folclore. El público acompañó cada presentación y fue parte de una mañana que puso en valor las costumbres y las expresiones que forman parte de la identidad salteña.