La Municipalidad de Salta dispuso la realización de una subasta pública de vehículos que se encuentran bajo custodia municipal en el Depósito Artigas.

Según lo establecido por la Resolución N.º 133 de la Procuración General, el remate tendrá lugar el 18 de noviembre de 2026, a las 10, en el Teatro Municipal del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

La medida se enmarca en el procedimiento administrativo iniciado mediante la Resolución N.º 78/2026, con el objetivo de disponer de los rodados que permanecen en las instalaciones municipales y liberar espacios destinados a su guarda y custodia.