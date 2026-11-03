Sandra Pettovello aseguró que León XIV “no dará mensajes políticos”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que la visita del papa León que comenzará el próximo domingo en la Argentina tendrá un carácter pastoral y rechazó las lecturas partidarias sobre ese viaje. “De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre, en la que también defendió la asistencia directa, detalló la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y describió las políticas de alfabetización del Gobierno.

Pettovello dijo que mantiene una relación “buena y fluida” con autoridades de la Iglesia católica argentina y del Vaticano. Según planteó, ese vínculo permite abordar asuntos sociales sin que exista, a su juicio, una confrontación entre la institución religiosa y el Ministerio de Capital Humano.

Consultada por Eduardo Feinmann sobre las expectativas ante el viaje del pontífice, la ministra señaló que conversa de manera habitual con integrantes del Episcopado, la Iglesia y el arzobispo de Buenos Aires. También recordó la visita de la hermana Alessandra Smerilli, a quien definió como su par dentro del Vaticano por las áreas que abarca su dicasterio, entre ellas pastoral, migración, salud y justicia.

“La verdad es que tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, afirmó. Y agregó: “La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, que tienen que ver con la protección de los vulnerables y con la pobreza”.

Para la funcionaria, una interpretación política de las palabras del Papa implicaría desconocer la dinámica de la Santa Sede. “Con lo cual, yo lo dije el otro día: hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano y no conocer la labor y la responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo, que es el Papa”, manifestó.

La ministra insistió en que el pontífice no participará de discusiones internas. “De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Y esto lo saben”, dijo. En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, intentan vincular una visita pastoral con disputas partidarias: “Creo que los actores de la sociedad que quieren hacer política con una visita que es pastoral, con una visita que es para el regocijo de todos los argentinos, creo que católicos y no, porque nos visita un líder mundial que habla de la paz”.