Declara Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Este lunes se espera una audiencia importante en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires debido a la declaración del artista, quien será trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde se encuentra bajo una internación forzosa.

Sumado a la testimonial del cantante, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que también dirán presente un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento.

Desde hace varias jornadas Pity presencia las audiencias desde la clínica psiquiátrica luego del dictamen judicial, pero para su declaración se otorgó el permiso especial de traslado, con el objetivo de poder llevar a cabo la testimonial de la mejor manera posible.

A la espera de saber cuándo comienzan los alegatos, la defensa de Álvarez, a cargo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, informó que evalúa ofrecer dos nuevos testigos, lo que retrasaría una jornada más dicha etapa.

Agencia NA