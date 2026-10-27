Una adolescente de 15 años sueña con encontrar una familia

Una adolescente de 15 años espera encontrar una familia con la que pueda compartir su vida, construir nuevos vínculos y sentirse acompañada en cada paso de su crecimiento.Las consultas provenientes de otras provincias serán derivadas al registro correspondiente según su jurisdicción.
Por eso, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria pública dirigida a familias de todo el país que deseen brindarle un hogar lleno de afecto, cuidado y contención.
La joven cursa el primer año de la escuela secundaria y se destaca por su excelente desempeño académico. Asiste regularmente a clases y tiene todas sus materias aprobadas.
Quienes la acompañan destacan su calidez, su buena disposición para conversar con los adultos de referencia y su entusiasmo por participar en actividades grupales y recreativas.
Esta búsqueda representa una oportunidad para que la adolescente pueda integrarse a una familia que la reciba con amor, respete su personalidad y sus tiempos, y esté dispuesta a acompañarla en los desafíos, aprendizajes y experiencias propios de esta etapa de su vida.
Las personas y familias interesadas en conocer más sobre esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta a través de las siguientes vías:
- Correo electrónico: [email protected]
- Teléfono: 0387-4258026
- Por whatsapp al 3874409797
- Atención presencial: Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 13.
Por eso, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria pública dirigida a familias de todo el país que deseen brindarle un hogar lleno de afecto, cuidado y contención.
La joven cursa el primer año de la escuela secundaria y se destaca por su excelente desempeño académico. Asiste regularmente a clases y tiene todas sus materias aprobadas.
Quienes la acompañan destacan su calidez, su buena disposición para conversar con los adultos de referencia y su entusiasmo por participar en actividades grupales y recreativas.
Esta búsqueda representa una oportunidad para que la adolescente pueda integrarse a una familia que la reciba con amor, respete su personalidad y sus tiempos, y esté dispuesta a acompañarla en los desafíos, aprendizajes y experiencias propios de esta etapa de su vida.
Las personas y familias interesadas en conocer más sobre esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta a través de las siguientes vías:
- Correo electrónico: [email protected]
- Teléfono: 0387-4258026
- Por whatsapp al 3874409797
- Atención presencial: Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 13.