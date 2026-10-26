Sáenz anunció que la Provincia continúa el montaje del puente Bailey de Los Toldos

“No importa la distancia ni las dificultades geográficas. Estamos cerca, en cada rincón de Salta, dando respuestas”, indicó el gobernador Gustavo Sáenz al anunciar que en el municipio de Los Toldos, en la frontera con Bolivia, el Gobierno inició el montaje de un tercer tramo del puente Bailey que conecta a esa localidad salteña con La Mamora del vecino país.



Estas tareas ejecutadas a través de la Dirección de Vialidad de Salta permitirán optimizar la conectividad vial y mitigar problemáticas ante las crecidas del río Bermejo durante la época estival.



Las obras, impulsadas por el Gobernador a pesar de ser un puente internacional, se efectúan con fondos provinciales y consisten en esta instancia en un nuevo tramo de 42 metros, con los estribos y pilas correspondientes.



Operarios y técnicos del organismo provincial construyeron el tramo metálico en el lugar. En la actualidad ejecutan el soldado de partes del tablero para la posterior colocación de maderas de quebracho y la construcción del terraplén de acceso del lado boliviano.



El puente podrá soportar el paso de camiones de hasta 30 toneladas y se espera que esté habilitado hacia fines de noviembre o principio de diciembre.



Cabe destacar que este tramo se acoplará a la estructura existente, que cuenta con una longitud de 80 metros, pero que presenta dificultades durante las crecidas del río en el acceso por La Mamora (Bolivia).



En este sentido, las autoridades provinciales remarcaron que está previsto en un futuro instalar un cuarto tramo al puente internacional, con el fin de resguardar aún más la transitabilidad ante inclemencias climáticas de magnitud que puedan presentarse.



De igual manera, el organismo continúa realizando trabajos de enripiado para consolidar la traza de la ruta provincial 7 que conecta a Los Toldos con Santa Victoria Oeste. Se recuerda que ya se construyeron cuatro puentes de 24 metros para evitar que se interrumpa la circulación ante la crecida de arroyos.