Hoy inicia la venta de entradas para la semifinal de la Copa Argentina en Salta

La Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas para el partido entre Atlético Tucumán Vs Platense, correspondiente a una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se jugará en el estadio mundialista Padre Martearena, el miércoles 28 de octubre a las 21.15 horas.

La titular del organismo, Claudia Vásquez, hizo hincapié en la importancia del evento: “Es muy importante que nos hayan elegido nuevamente como sede la Copa Argentina, sobre todo por una instancia decisiva donde se conocerá a unos de los finalistas del certamen más federal del fútbol argentino”.

La funcionaria agregó que será una jornada deportiva de “alto impacto turístico, deportivo y cultural en nuestra tierra, donde el estadio mundialista Martearena será el epicentro del fútbol argentino. Salta continúa posicionándose como eje principal de los grandes eventos”.