Javier Milei abre la semana con reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei retoma este lunes la conducción política en Casa Rosada tras tres semanas de ausencia. La jornada comenzará con un encuentro diplomático a las 9.45 con Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, y continuará a las 10 con una reunión de Gabinete, la primera desde el 5 de octubre. El regreso a la actividad en la sede de Gobierno marca el inicio de una semana que también incluirá viajes a Catamarca y Neuquén.

La agenda presidencial continúa el martes a las 17, cuando viaje rumbo a Catamarca para asistir a las 11 horas del miércoles a la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes acompañarán la puesta en marcha de un proyecto considerado estratégico para el desarrollo minero y energético del país.