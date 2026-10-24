Rige una alerta amarilla por vientos intensos y viento Zonda en la Puna y los Valles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento y viento Zonda para distintos sectores de la provincia de Salta, con vigencia entre las 14 y las 21 horas.

En la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Por otra parte, el alerta por viento Zonda comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas, se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede ocasionar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones durante el período de vigencia de las alertas.