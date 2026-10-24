¿Querés ser parte de la Expo Ciudad 2026? Ya está abierta la convocatoria
La Municipalidad de Salta abrió la convocatoria para quienes quieran ser parte de la cuarta edición de Expo Ciudad, uno de los encuentros que reúne propuestas comerciales, emprendimientos locales, gastronomía y actividades recreativas para disfrutar en familia.
La iniciativa está dirigida a empresas, emprendedores y responsables de foodtrucks interesados en exhibir y comercializar sus productos y servicios en este espacio de encuentro con los vecinos y visitantes.
El evento tendrá lugar el viernes 19 y sábado 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Salta, con una programación que incluirá carpas destinadas a empresas y emprendedores, un patio gastronómico, shows en vivo, información turística y distintas propuestas para disfrutar durante ambas jornadas.
Con esta nueva edición, Expo Ciudad busca generar oportunidades para el sector comercial y emprendedor, promover el talento local y ofrecer a salteños y turistas un espacio para conocer productos, servicios y propuestas de la ciudad.
Para participar, los interesados deberán completar un formulario de inscripción:
Empresas:
FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DE EMPRESAS EXPO CIUDAD
Emprendedores:
FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DE EMPRENDEDORES EXPO CIUDAD
Foodtrucks: