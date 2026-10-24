¿Querés ser parte de la Expo Ciudad 2026? Ya está abierta la convocatoria

La Municipalidad de Salta invita a empresas, emprendedores y responsables de foodtrucks a postularse para formar parte de la cuarta edición de esta iniciativa, que se realizará el 19 y 20 de diciembre en el Centro de Convenciones. Los interesados deberán completar un formulario online para participar.
 
LocalesHace 1 horaPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta abrió la convocatoria para quienes quieran ser parte de la cuarta edición de Expo Ciudad, uno de los encuentros que reúne propuestas comerciales, emprendimientos locales, gastronomía y actividades recreativas para disfrutar en familia.

La iniciativa está dirigida a empresas, emprendedores y responsables de foodtrucks interesados en exhibir y comercializar sus productos y servicios en este espacio de encuentro con los vecinos y visitantes.

El evento tendrá lugar el viernes 19 y sábado 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Salta, con una programación que incluirá carpas destinadas a empresas y emprendedores, un patio gastronómico, shows en vivo, información turística y distintas propuestas para disfrutar durante ambas jornadas.

Con esta nueva edición, Expo Ciudad busca generar oportunidades para el sector comercial y emprendedor, promover el talento local y ofrecer a salteños y turistas un espacio para conocer productos, servicios y propuestas de la ciudad.

Para participar, los interesados deberán completar un formulario de inscripción:

Empresas:

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DE EMPRESAS EXPO CIUDAD

Emprendedores:

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DE EMPRENDEDORES EXPO CIUDAD

Foodtrucks:

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION DE GASTRONIMICOS EXPO CIUDAD

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