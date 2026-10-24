Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

Lo ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. El acusado, investigado por lavado de dinero, no cumplió con las condiciones que se le impusieron para seguir libre
 
PolíticaHace 2 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-10-23 at 23.51.00

El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre.

Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”.

Al disponerse su detención el financista se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó preso.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-23 at 08.29.46

Procesan a Espert por lavado de activos y no podrá salir del país

Prensa
PolíticaHace 1 día
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el procesamiento del exdiputado por el presunto lavado de los u$s200.000 que recibió de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado. También procesó a su contador y a una sociedad familiar. La decisión llega después de que la Cámara Federal rechazara los intentos de la defensa por invalidar la investigación.

 
 
 
Boletín de noticias