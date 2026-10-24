Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre.

Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”.

Al disponerse su detención el financista se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó preso.