En Salta suman 60 los casos de mordedura de víbora

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 40, comprendida entre el 4 y el 10 de octubre.

Enfermedades Zoonóticas Humanas

Se notificó un caso de mordedura de víbora en el departamento San Martín, correspondiente a la especie yarará, durante la última SE. El acumulado anual de ofidismo en la provincia asciende a 60.

Del total registrado, 55 corresponden a la especie yarará, lo que representa el 91,6% de los accidentes ofídicos en lo que va del año. Casi el 80% de estos casos se concentraron en los departamentos Anta (13), Rivadavia (12), Orán (10) y San Martín (8).

También se notificaron casos en Rosario de la Frontera (6), Capital (3), La Viña (2) e Iruya (1).

En menor proporción, se reportaron dos accidentes por serpiente cascabel en Anta. Además, se encuentran en estudio tres eventos para determinar la especie involucrada.

La yarará es la especie más frecuente y su veneno tiene acción hemotóxica. La serpiente cascabel, menos común, se identifica por el sonido característico de su cola y posee un veneno neurotóxico y miotóxico. Por último, la coral, de hábitos más esquivos, presenta un veneno neurotóxico, siendo potencialmente grave a pesar de su baja incidencia.

Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:

· Hubo un nuevo caso de araneismo en la última SE. Acumulado: 20 casos

· Se han notificado 14 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 324 casos

· Se han notificado 21 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 14 en el departamento Capital, 2 en Orán, 4 en San Martín y 1 en Anta. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 762 casos.

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 28 casos

· No se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 27 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 21 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos

· Se registraron 6 nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 377.

· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 13 casos

· No hubo casos de sarampión.

· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 44 casos.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.

Actualmente hay 97 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 76 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 19 están en estudio. Además, son 2 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 40 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 40. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE no se notificaron casos en la provincia. El acumulado es de 74, pertenecientes a los departamentos Capital, Cerrillos, La Candelaria y General Güemes.

Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años y adolescentes con el 20,5%.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 21 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 7 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 12 casos

· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

·Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

·Diarrea aguda: se registraron 1073 casos en la SE 40. El acumulado de casos es de 42.974.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 471 casos – Acumulado: 25.838

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 140 casos – Acumulado: 6237

· Neumonía: 174 casos – Acumulado: 6798

· COVID-19: Hubo 1 nuevo caso - Acumulado: 21

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 24 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.