Presupuesto 2027: “Debemos discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante”

En la tercera reunión regional por el Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete Sergio Camacho hizo hincapié en la importancia de estos encuentros para “discernir entre lo urgente, la coyuntura y lo importante” y dar prioridad a las acciones que respondan a las demandas de los salteños.



El encuentro se realizó en Coronel Moldes con intendentes y legisladores de los departamentos del Valle de Lerma. Las dos primeras se realizaron en Molinos con representantes de los Valles Calchaquíes y en Rosario de la Frontera para la región sur.

“Ustedes son actores principales en el armado presupuestario. Llevamos siete años de una gestión ordenada, lo que nos permite dar las respuestas que necesitamos”, indicó Camacho.

Tomando ese dato, anunció el próximo inicio del proyecto para la remodelación y ampliación del hospital “Dr. Luis Anzoátegui” de Coronel Moldes e hizo mención a la inversión provincial para la construcción de la autopista del Valle de Lerma, la obra del by pass vial en Campo Quijano y la proyectada para la ruta 24, entre otras destacadas para el área metropolitana y la provincia en general.

Además del anfitrión Omar Carrasco asistieron los jefes comunales de La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Campo Quijano, Cerrillos, El Carril, Chicoana, La Viña, y Guachipas y los senadores y diputados pertenecientes a los departamentos La Caldera, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Viña y Guachipas.



En las mesas de trabajo se relevaron necesidades puntuales para planificar inversiones para el próximo ejercicio fiscal. La modalidad impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz marca el perfil federal y dinámico de la gestión al descentralizar el debate presupuestario.

En las mesas de trabajo se relevaron necesidades puntuales para planificar inversiones para el próximo ejercicio fiscal. La modalidad impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz marca el perfil federal y dinámico de la gestión al descentralizar el debate presupuestario.

Los intendentes y legisladores tuvieron oportunidad de trabajar con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Salud Pública, Federico Mangione; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el director general de Ejecución Financiera, Luís San Millán y los equipos técnicos de las diferentes áreas. Los acompañó el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés.