Milei habló de la causa $LIBRA tras ser sobreseído

Invitado a hablar a la Fundación Faro, think tank que comanda Agustín Laje, Javier Milei aprovechó el inicio de su discurso para referirse de manera contundente a la decisión de la Justicia de sobreseerlo a él y a su hermana Karina en la causa $LIBRA por inexistencia de delito.

“¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor? La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas", comenzó el mandatario.

Y remató: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios! Por ende, celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

La decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi alcanzó también a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”.