Continúa la búsqueda de Franco Darío Solano, el hombre desaparecido en Pichanal el 24 de septiembre

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, dirige la investigación para dar con el paradero de Franco Darío Solano, de 33 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 24 de septiembre.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por su madre, quien manifestó que ese día su hijo salió de su domicilio, ubicado en barrio Misión San Francisco, de Pichanal, y no regresó.

Según relató, el hombre se retiró llevando una bicicleta negra y una mochila con agua, elementos personales y una muda de ropa.

Ante la falta de comunicación, la mujer comenzó a buscarlo junto a otro familiar. También señaló que su hijo se había ausentado anteriormente durante varios días y que atravesaba una situación de afectación emocional.

En el marco de las actuaciones, se incorporaron nuevos datos aportados por la familia sobre lugares que el hombre frecuentaba y referencias de personas que podrían haberlo visto.

Solano es de contextura semirrobusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena clara, cabello negro y ojos oscuros. Al momento de ausentarse vestía un buzo negro con capucha, una camiseta de la Selección Argentina, pantalón tipo jogging azul y zapatillas negras.

La fiscal Fuentes señaló que desde que se activó el protocolo de búsqueda de personas, se realizaron tareas de rastrillaje en los ríos San Francisco y Colorado y zonas aledañas; con la utilización de binomios de canes en paraje Yuchán, Arriendo Aparicio, Bustamente y ruta provincial 5 y que se solicitó la colaboración con drones para intensificar la búsqueda en zonas de difícil acceso.

Fuentes solicitó la colaboración de la comunidad, para que la persona que pueda aportar información certera, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.