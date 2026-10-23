La Banda Municipal celebró 40 años de trayectoria y obtuvo una distinción

En el día de ayer la Banda Municipal de Música “25 de Mayo” recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de Salta, en el marco de los 40 años de su creación. La distinción destaca su trayectoria, la formación permanente de sus integrantes y su aporte al patrimonio cultural de la ciudad.

El homenaje se concretó mediante la Resolución N.º 167. El presidente del cuerpo legislativo, Darío Madile, y el concejal José García, autor de la iniciativa, entregaron las distinciones al director de la agrupación, el maestro Sergio Altamirano. Además, los músicos recibieron diplomas en reconocimiento a su labor.

Desde hace cuatro décadas, la Banda Municipal acompaña momentos importantes de los salteños, participando en actos patrios, celebraciones populares, actividades culturales y encuentros barriales. Su música también llega a escuelas, hospitales e instituciones, extendiendo su presencia a distintos puntos de la ciudad y del interior provincial.

Creada mediante la Ordenanza N.º 5416 en 1986, la agrupación realizó su primera presentación oficial un 25 de Mayo, fecha patria que le dio identidad y nombre. Desde entonces, se convirtió en una presencia habitual en las celebraciones de la comunidad, acompañando con su música la historia de Salta.

Como parte de la ceremonia, los integrantes ofrecieron una presentación en el edificio legislativo con un repertorio de canciones populares, entre ellas éxitos de Adele, Michael Jackson y Los Abuelos de la Nada.

A 40 años de su creación, la Banda Municipal “25 de Mayo” continúa acercando la música a generaciones de salteños y reafirmando su lugar como una de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.