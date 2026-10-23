La avenida Circunvalación Papa Juan XXIII avanza hacia su renovación integral

La Municipalidad continúa con los trabajos de infraestructura vial sobre la avenida Circunvalación Papa Juan XXIII, una obra que contempla la construcción de calzada, veredas, bicisenda e instalación de iluminación, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores, ciclistas y peatones.

En el tramo comprendido entre la avenida Vuelta de Obligado y la calle Tte. Vicente González, se iniciaron las tareas de hormigonado de la calzada, que continuarán durante los próximos días. De manera paralela, avanzan los trabajos de preparación del paquete estructural, una etapa fundamental para la posterior ejecución del pavimento.

Por otro lado, en el sector que se extiende desde Tte. Vicente González hasta la avenida Usandivaras, se desarrollan tareas de replanteo y excavación en una extensión aproximada de 300 metros lineales. Estos trabajos forman parte de las acciones preliminares necesarias para avanzar con la infraestructura vial proyectada.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y conectividad de la zona, incorporando espacios destinados a peatones y ciclistas, además de nueva iluminación para favorecer la seguridad vial.

De esta manera, el Municipio continúa avanzando con obras de infraestructura urbana destinadas a optimizar la circulación y mejorar la calidad de vida de los vecinos.