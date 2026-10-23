Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier forman parte del grupo identificado.
La Justicia de Córdoba informó las identidades de nueve desaparecidos en La Perla
SociedadHace 5 horasPrensa
En los Tribunales Federales se anunciaron los nombres y apellidos de un grupo de personas que fueron halladas e identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio donde funcionó un centro clandestino.
La Justicia de Córdoba anunció las identidades de nueve personas, cuyos restos fueron halladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio La Perla, donde había un centro clandestino de tortura durante la última dictadura militar.
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