Procesan a Espert por lavado de activos y no podrá salir del país

La situación judicial del exdiputado José Luis Espert se complicó. El juez federal Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos, impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que el exdiputado recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado.

La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones, y a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se dispuso un embargo de $500 millones.

El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro y tiene como uno de sus ejes una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. El dinero habría sido enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.