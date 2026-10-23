La AFA definió la vuelta de la Promoción en el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de los partidos de Promoción en las divisiones del Ascenso, por lo que volverán a disputarse después de 15 años. La medida no regirá para la Liga Profesional, por lo que la máxima categoría permanecerá sin estos encuentros.

La Promoción en el Ascenso regirá desde la Primera Nacional hacia abajo y comenzará a implementarse en 2027, por lo que se espera que la entidad madre del fútbol argentino oficialice la decisión en su Boletín Oficial con los detalles de la puesta en marcha de la nueva reglamentación que deberán tener en cuenta los clubes de cara a la próxima temporada.