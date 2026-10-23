Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores

El Pincha sacó a relucir la mística copera en el Maracaná, bancó el empate con uno menos en un partidazo ante las estrellas del Mengao y, en la definición por penales, Muslera se convirtió en héroe para que el equipo de La Plata juegue su sexta final continental.
DeportesHace 7 horasPrensaPrensa
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Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 al vencer 3-2 por penales a Flamengo en el Maracaná, tras empatar 0-0 en los 90 minutos. El equipo de Alexander Medina resistió con diez jugadores durante casi todo el segundo tiempo y se medirá con Palmeiras por el título.

Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

El Pincha se medirá con el Verdao en busca de su quinta Copa Libertadores. Estudiantes levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la definición tras eliminar a Fluminense por penales. El encuentro se disputará a partido único y definirá al campeón de 2026.

  • Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

  • Instancia: final a partido único.

  • Rival: Palmeiras (Brasil).

  • Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

  • Horario: a confirmar.

  • Transmisión en TV: Fox Sports, Telefe y ESPN, con streaming por Disney+.

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