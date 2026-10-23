Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 al vencer 3-2 por penales a Flamengo en el Maracaná, tras empatar 0-0 en los 90 minutos. El equipo de Alexander Medina resistió con diez jugadores durante casi todo el segundo tiempo y se medirá con Palmeiras por el título.

Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

El Pincha se medirá con el Verdao en busca de su quinta Copa Libertadores. Estudiantes levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras consiguió su lugar en la definición tras eliminar a Fluminense por penales. El encuentro se disputará a partido único y definirá al campeón de 2026.