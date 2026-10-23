Milei retoma su agenda: Reunión con funcionarios estadounidenses y discurso en la Fundación Faro

Tras su regreso de España, el presidente Javier Milei retomará este viernes 23 de octubre su actividad en Buenos Aires con una reunión con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la Casa Rosada, y una cena de la Fundación Faro por la noche, donde dará un discurso.

El primer compromiso está previsto para las 11 en la sede del Gobierno nacional, donde Milei recibirá a Landau, número dos del Departamento de Estado norteamericano. La reunión también incluirá a representantes diplomáticos y funcionarios argentinos vinculados a la relación bilateral y a la agenda de cooperación en la región.

Desde las 20:30, el Yacht Club Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, será sede de la cena anual de la Fundación Faro. El líder libertario tiene previsto ofrecer allí un discurso, aunque el cronograma difundido no precisó el contenido de su exposición ni los ejes que abordará durante el evento.