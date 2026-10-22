Caso Nanci Godoy: Detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí

La Justicia ordenó la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí donde funciona la Escuela Rural N° 626, por ser el principal sospechoso por el presunto femicidio de Nanci Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes.

La docente y directora suplente está desaparecida desde el 7 de octubre y su búsqueda genera conmoción en la provincia. Con estas detenciones, sumada a la de un hombre de apellido Sandoval, ya son cinco los arrestados en el marco de la investigación liderada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Según el expediente, testimonios ubican a Zarza a solo 150 metros del establecimiento educativo en las horas previas al hecho. Además, testigos señalaron que el capataz solía mostrar comportamientos agresivos tras consumir alcohol, un dato clave que la fiscalía evalúa junto a la conducta de los otros imputados.