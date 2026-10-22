Estudiantes salteños diseñan una pulsera inteligente para mejorar la seguridad de personas sordas e hipoacúsicas

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 3100 República de la India desarrollaron Sensorial Tetch, una pulsera inteligente que busca mejorar la autonomía y la seguridad de las personas sordas e hipoacúsicas.

El dispositivo capta sonidos del entorno y los transforma en señales mediante vibraciones y luces LED. Así, permite alertar sobre situaciones que pueden pasar inadvertidas para las personas con dificultades auditivas, como alarmas de emergencia, sirenas, bocinas o el paso de vehículos.

La idea surgió de la necesidad de reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en espacios públicos, educativos y laborales. A partir de esta problemática, los estudiantes trabajaron en una propuesta tecnológica accesible y discreta, que les permita reconocer señales importantes del entorno.

Durante el desarrollo de Sensorial Tetch, los alumnos de la especialidad de Electrónica aplicaron conocimientos de programación, microcontroladores, diseño de circuitos y desarrollo de aplicaciones móviles. De esta manera, pudieron llevar a la práctica lo aprendido en su formación y trabajar en una solución pensada para una necesidad concreta de la comunidad.

El proyecto contó con el acompañamiento de la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta y de la docente Cintia Frías, quien estuvo con los jóvenes durante el proceso.

Junto a otras propuestas, Sensorial Tetch participará en la edición 2026 de Innovadores del Futuro, una iniciativa de la Municipalidad de Salta que busca dar a conocer proyectos de jóvenes que, a través de sus ideas y conocimientos, desarrollan soluciones para distintos desafíos de la sociedad.

La iniciativa refleja el trabajo que se realiza en las escuelas técnicas de la provincia y cómo los conocimientos adquiridos en el aula se transforman en herramientas para contribuir al bienestar de la comunidad.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación