El hospital Materno Infantil registró 180 diagnósticos vinculados al cáncer de mama

El hospital Público Materno Infantil registró, durante los primeros ocho meses del año, 180 diagnósticos relacionados con tumores malignos de mama, de los cuales 179 correspondieron a cáncer de mama de localización no especificada y uno a una lesión de sitios contiguos de la mama.

En ese período, los consultorios externos de Patología Mamaria contabilizaron 1.095 atenciones, entre primeras consultas y controles de seguimiento. Allí, las pacientes reciben evaluación especializada y, según cada situación clínica, se indican los estudios necesarios para avanzar en el diagnóstico.

La atención se complementa con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde se realizan mamografías y ecografías mamarias para la detección y evaluación de alteraciones en las mamas.

En cuanto al abordaje quirúrgico, se efectuaron 143 intervenciones vinculadas a patologías mamarias, entre ellas cuadrantectomías, mastectomías, nodulectomías y procedimientos con abordaje ganglionar.

Por su parte, el Hospital de Día de Oncología registró 423 atenciones correspondientes a 106 pacientes con cáncer de mama, en el marco de tratamientos y controles médicos.

Asimismo, los consultorios externos de Oncología contabilizaron 3.420 consultas, de las cuales 400 fueron primeras consultas y 3.020 correspondieron a controles y seguimientos. A estas prestaciones se sumaron 1.059 interconsultas con otras especialidades.

Rehabilitación, acompañamiento e investigación

El hospital cuenta con atención kinésica para pacientes oncológicas, tanto antes como después de los tratamientos.

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, un total de 323 pacientes recibieron atención mediante evaluaciones y ejercicios destinados a favorecer la recuperación de la movilidad y prevenir complicaciones.

En materia de acompañamiento, el Área de Apoyo Comunitario desarrolló, desde marzo, 39 intervenciones grupales con la participación de 156 pacientes del Hospital de Día de Oncología de Adultas. Las actividades incluyeron talleres, charlas y propuestas recreativas.

También se brindó acompañamiento a 29 pacientes internadas, mediante actividades adaptadas a su estado de salud y necesidades. A estas iniciativas se suman las sesiones de equinoterapia que ofrece la Fundación del Azul, con autorización del equipo médico tratante.

En el ámbito de la investigación, el nosocomio participa de la Red de Estudio de la Diversidad en Cáncer de Mama (REDICAM), una iniciativa federal orientada a estudiar las características genéticas de esta enfermedad en la población argentina.

Actualmente, el equipo de investigación avanza en el proceso de envío de 30 muestras para secuenciación genética, destinadas al estudio de variantes hereditarias asociadas al cáncer de mama.

Concientización y detección temprana

En el marco de Octubre Rosa, el nosocomio realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de mama, que incluyó talleres informativos, actividades recreativas y espectáculos musicales a cargo de la Banda del Ejército y el grupo Músicos Salteños.

La responsable de la Unidad de Oncología Mujeres, Andrea Zentilli, dijo que “nos reunimos para concientizar y hacer saber que la prevención puede ser fundamental para salvar una vida. Disertaron nuestros médicos expertos en Diagnóstico por Imagen y terminamos con un gran show de música”.

Desde la institución se recuerda la importancia de realizar los controles mamarios de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y familiares, y las recomendaciones médicas. Asimismo, se aconseja consultar ante la aparición de bultos, cambios en la piel o el pezón, secreciones espontáneas u otras alteraciones en las mamas.

La detección temprana del cáncer de mama permite identificar la enfermedad en etapas iniciales, cuando existen mayores posibilidades de tratamiento exitoso.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación