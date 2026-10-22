Scaloni acordó su continuidad como entrenador de la Selección

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar siendo el director técnico de la Selección argentina después de diciembre. El entrenador acordó firmar un vínculo por dos años con renovación automática, hasta el 2030.
DeportesHace 15 horasprensaprensa

lionel-scaloni-comienza-a-definir-la-convocatoria-3XZHVJEERFATBLCR7YCNMJMTIY

Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su continuidad y tras reunirse con Tapia en medio de la fecha FIFA, el hombre de Pujato dio el sí para estar al frente del combinado nacional durante, al menos, diez años consecutivos (asumió en 2018).

La proyección es que Scaloni continúe siendo el DT hasta el Mundial de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina. Sin embargo, el contrato irá hasta 2028 y contará con una renovación automática siempre que las partes estén de acuerdo.

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se limaran detalles del contrato, especialmente los vinculados a lo económico. Hasta el momento, el único comunicado oficial de AFA respecto al tema es el que se publicó cuando Scaloni y Tapia comenzaron a conversar.

En los próximos días podría haber un anuncio oficial por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino. Otra posibilidad es que se anuncie en la fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, ya que el técnico estará en el país.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-10-21 at 06.52.13

Boca acumula u$s 6,28 millones en premios

Prensa
DeportesHace 1 día
El Xeneize sumó u$s3,68 millones por su participación en la fase de grupos de la Libertadores y otros u$s2,6 millones por su recorrido en la Sudamericana. Tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná, jugará la definición en busca del premio mayor: si es campeón, acumulará u$s16,28 millones; si pierde, el total será de u$s8,78 millones.
Boletín de noticias