Scaloni acordó su continuidad como entrenador de la Selección

Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su continuidad y tras reunirse con Tapia en medio de la fecha FIFA, el hombre de Pujato dio el sí para estar al frente del combinado nacional durante, al menos, diez años consecutivos (asumió en 2018).

La proyección es que Scaloni continúe siendo el DT hasta el Mundial de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina. Sin embargo, el contrato irá hasta 2028 y contará con una renovación automática siempre que las partes estén de acuerdo.

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se limaran detalles del contrato, especialmente los vinculados a lo económico. Hasta el momento, el único comunicado oficial de AFA respecto al tema es el que se publicó cuando Scaloni y Tapia comenzaron a conversar.

En los próximos días podría haber un anuncio oficial por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino. Otra posibilidad es que se anuncie en la fecha FIFA comprendida entre el 9 y el 17 de noviembre, ya que el técnico estará en el país.