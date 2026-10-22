El Reciclatón de la ciudad comenzará a recibir telgopor

En el marco de las políticas de gestión ambiental, la Municipalidad sumará en cada operativo de Reciclatón la recepción de telgopor, un producto industrial que no es briodegradable y que puede tardar entre 500 y 1000 años en degradarse, generando contaminación en el ambiente.

Es importante destacar que, el Reciclatón tiene como objetivo brindar un lugar seguro a los vecinos y empresas para el depósito de diversos residuos que puede ser reutilizados o reciclado y de esta manera evitar que se conviertan en focos infecciosos y favorables para la proliferación del Aedes Aegypti, más teniendo en cuenta la posible abundancia de precipitaciones por el fenómeno del Súper Niño.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “mediante un acuerdo con la empresa Cerámica Salteña, vamos a incorporar por primera vez el acopio de telgopor en cada edición de Reciclatón que se realiza mensualmente”. El próximo operativo será el jueves 29 en la Unsa, de 10 a 17hs.

“Esta es una respuesta al tratamiento de este residuo industrial llamado poliestireno expandido (EPS) que tarda entre 500 y mil años en degradarse, generando contaminación ambiental”, remarcó el funcionario.

Por su parte, Guillermo Videla, gerente de la planta Famapol de Cerámica Salteña, expresó que “estamos muy contentos con este acuerdo porque es fundamental el tratamiento de este tipo de material para poder resolver los desafíos ambientales”, y agregó que “nos dará sustentabilidad, por una parte, y por otra podremos favorecer a la economía circular”.

Al respecto, Jaquelina Chauque, analista de calidad, detalló que “en nuestra planta hacemos la disposición final del telgopor, el cual es generado por diversos comercios e industrias para poder fabricar un nuevo material reciclado”.

El telgopor es un material plástico espumado, muy ligero y de gran capacidad aislante. Se utiliza habitualmente en la construcción, en techos, paredes y pisos, así como en embalajes y manualidades. Puedes encontrar una gran variedad de opciones.

Está compuesto por un 95% o más de aire, por lo que debe estar limpio y seco (sin restos de comida ni grasa) para poder procesarse.

Tratamiento industrial: El material se recolecta, se limpia, se tritura y se compacta (extrayéndose el aire) para transformarlo en pellets de poliestireno.

Nuevos productos: Con ese material reciclado se fabrican marcos para cuadros, molduras, reglas, escuadras, perchas, macetas o aislantes para la construcción, entre otros.