Alerta amarilla por fuertes vientos en la Puna y los Valles de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla vigente de 12 a 18 horas para distintas zonas de la provincia. Se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los niveles más altos de la cordillera.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este jueves, de 12 a 18 horas, que abarca sectores de la Puna y los Valles de la provincia de Salta.

En la Puna, el alerta comprende los departamentos de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. En tanto, en los Valles alcanza a las zonas de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el informe meteorológico, las áreas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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